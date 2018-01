Fakta: Læs her om den britiske filmpris Bafta

Hvert år uddeler det mere end 50 år gamle britiske filmakademi, Bafta, priser til de bedste film, der har været i løbet af året.

I år er filmene "Call Me By Your Name", "Darkest Hour", "Dunkirk", "The Shape Of Water" og "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" nomineret til prisen for bedste film.

Læs her, hvad Bafta er:

Bafta står for the British Academy of Film and Television Arts. Det er en uafhængig organisation, der "støtter, udvikler og promoverer kunstarten inden for levende billeder".

Ud over priserne til film uddeler Bafta også priser inden for tv og videospil.

Bafta blev grundlagt i 16. april 1947. Den første uddeling af filmpriser var to år senere i 1949, hvor filmen The Best Years of Our Lives blandt andet blev hædret.

Organisationens første formand var filminstruktøren David Lean, der blandt andet var kendt for filmen Lawrence of Arabia.

I 1998 blev Baftas uddeling af priser til film og tv delt op i to separate prisuddelinger.

Siden 1998 har Bafta også fejret og belønnet videospil-branchen. Og i 2005 fik videospil sin egen prisuddeling på linje med tv og film.

I år uddeles der filmpriser i 23 kategorier. De tæller blandt andet kategorierne bedste film, instruktør, ikke-engelsksprogede film og dokumentar.

Bafta er en medlemsorganisation med 7500 medlemmer. Den britiske organisation bliver blandt andet finansieret af dets medlemskaber, individuelle donationer og fonde.

Kilde: Bafta.org.