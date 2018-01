EU-kommissær om det nye formandsland Bulgarien: Fuldstændig uacceptabelt

BRUXELLES — Når Bulgarien det kommende halve år sidder for bordenden som formand for EU, vil landets ministre blive mødt med en byge af kritik for det fremmedhad og den diskrimination, der kendetegner landets regering.

En fremtrædende minister ser landets roma-mindretal som »undermennesker«, forsvarsministeren vil bremse migranter med brug af våben, og en række internationale organisationer har påpeget fremmedhadet.

Det har på forhånd gjort EU-Kommissionen bekymret, og flere medlemmer af Europa-Parlamentet tilslutter sig kritikken.

Det er fuldstændig uacceptabelt. Jeg er bekymret over situationen. Vera Jourova, EU-kommissær for retlige anliggender Det er fuldstændig uacceptabelt. Jeg er bekymret over situationen.

»Det er en enorm udfordring, at den slags værdier er fremherskende i et EU-land og tilmed i formandskabet. Derfor kommer vi til at kritisere det og insistere på at få løbende diskussioner med dets repræsentanter om, hvordan de agerer, når vi under formandskabet får dem i samråd og dialoger,« siger det danske medlem af parlamentets udvalg for borgerrettigheder, Morten Helveg Petersen (R), der bakkes op af andre liberale og socialdemokratiske medlemmer.

Advarslerne om fremmedhad og racisme kommer fra adskillige anerkendte organisationer.

Kommissær: Uacceptabelt

FN’s Menneskerettighedskomité erklærede sig kort før jul »bekymret over de markante stigninger i antallet af voldelige overgreb mod minoriteter som romaer og muslimer, migranter, flygtninge og asylsøgere, tyrkere, jøder, personer med afrikansk oprindelse og medlemmer af seksuelle minoriteter«.

Amnesty International pegede i sin rapport for 2017 på »et højt niveau af fremmedhad og intolerance«.

Bulgariens regering består af det store konservative parti samt det mindre Forende Patrioter (UP), hvis leder Simeonov i årevis har angrebet romaer og betegnet dem som »undermennesker«. Ifølge Europarådet er en del af UP »ultranationalistisk/fascistisk«, og en af lederne er »velkendt for sine udtalte racistiske synspunkter«.

Bulgarien Hadet er stort mod fremmede og romaer EU ledes det næste halve år af en regering, der er stærkt højreorienteret.

EU-Kommissionen har ikke ønsket at udtale sig om UP, men før jul sagde kommissær for retlige anliggender Vera Jourova, at »det er fuldstændig uacceptabelt. Jeg er bekymret over situationen«.

Det bulgarske formandskab åbnes med en officiel ceremoni i Sofia på torsdag. I en e-mail skriver regeringen, at »Bulgarien er et demokrati, og regeringens sammensætning afspejler vælgernes vilje«.