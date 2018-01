Kommune kalder det et "livsvalg" at være hjemløs: Hjemløse kræves fjernet fra gaderne før kongeligt bryllup

LONDON

Der er store problemer med hjemløse i byen Windsor, kendt for kongeslottet Windsor Castle, og det skal der gøres noget ved før den 19. maj, når der er kongeligt bryllup i byen.

Sådan lyder det i et brev fra kommunens leder, den konservative Simon Dudley, til politiet.

Den 19. maj skal prins Harry giftes med den amerikanske skuespillerinde Meghan Markle i Windsor ved en begivenhed, der er udråbt som »årets bryllup« i Storbritannien. Vielsen finder sted i en slotskirke, og der forventes titusinder af tilskuere i byen - foruden kamerahold, fotografer og journalister fra alverdens medier.

De hjemløse, der lever af tiggeri, skader byens image og udgør en sikkerhedsrisiko, mener Simon Dudley.

Han er leder af den "kongelige kommune" Windsor og Maidenhead, en post som svarer nogenlunde til en borgmesterpost i Danmark. Nogle få engelske kommuner med tilknytning til kongehuset kan kalde sig "Royal Borough", altså "kongelig kommune".

Simon Dudley påpeger i brevet, at hjemløshed for mange af tiggerne er et »frivilligt valg«, og at de kunne have sted at bo, hvis de ville. I en debat på Twitter har han skrevet om tiggerne: »Det er et livsvalg, ikke hjemløshed. Det er en profession.«

I brevet til politiet forklarer Dudley, at kommunen har »beviser for, at et stort antal af de voksne, der tigger i Windsor, i realiteten ikke er hjemløse«. Blandt andet mødte mange af dem ikke op, da kommunen havde fundet overnatning til dem, står der.

Ifølge lokalavisen The Royal Borough Observer er der sket en »eksplosion« i omfanget af tiggeri og personer, der sover på gaden, i Windsor.

»Vores indbyggere, virksomheder og besøgende forventer med rette, at TVP (Thames Valley Police, den lokale politikreds, red.) øjeblikkeligt tager affære, da dette er en betydelig sikkerhedsbekymring, særligt i lyset af Windsors nationale betydning,« skriver Simon Dudley i brevet og fortsætter:

»I sagens natur vil niveauet af turistinteresse mangedobles med det kongelige bryllup i maj 2018, og der er stigende bekymring for sikkerheden blandt vores indbyggere. Hele situationen sætter en smuk by i et ugunstigt lys. Som leder af den kongelige kommune er denne situation fuldstændigt uacceptabelt for mig og de andre byrådsmedlemmer.«

Han kritiserer også, at de hjemløse efterlader sig tasker og affald på gaderne, hvilket skulle være en sikkerhedsrisiko, og foreslår nogle specifikke paragraffer, som politiet kan anvende til at fjerne de hjemløse.

Politiet har endnu ikke udtalt sig om, hvad det vil gøre, udover at det vil svare på brevet.

Men fra flere sider har brevet mødt kritik. Bystyret og Simon Dudley er blevet beskyldt for hjerteløshed og lignende på de sociale medier og lederen af et et lokalt hjemløseprojekt er også kritisk.

Murphy James fra Windsor Homelessness Project afviser ifølge The Guardian et forslag om at anvende en lov om omstrejfende personer fra 1824 mod de hjemløse i byen. Han kalder det »den mest upassende måde at behandle problemet på« og afviser også, at det er et valg at være hjemløs.

Det er folk, hvis selvværd er helt i bund, der tigger om mønter, og »vi burde ikke dæmonisere disse personer, men spørge dem hvordan vi kan hjælpe,« siger Simon Dudley, som bekræfter, at antallet af hjemløse i Windsor er vokset.

Både prins Harry og Meghan Markle har via velgørenhedsarbejde forsøgt at hjælpe hjemløse på forskellig vis.