Pakistansk domstol ophæver korruptionsdom mod Imran Khan

Det er ifølge Reuters endnu uklart, om ophævelsen betyder, at Khan bliver løsladt fra fængslet. Det vides heller ikke, om Khan nu alligevel får lov til at stille op ved Pakistans valg i begyndelsen af november.

Årsagen er, at Khan også står over for en række andre anklager. Ifølge AFP er han blevet anklaget i mere end 200 sager.

Ifølge Imran Khans advokat Babar Awan lyder det dog tirsdag fra domstolen i Pakistan, at Khan bør blive løsladt mod kaution.

70-årige Khan blev tvunget til at gå af som premierminister i april 2022, da han tabte en tillidsafstemning. Han havde inden afstemningen prøvet at forhindre den ved at opløse nationalforsamlingen.