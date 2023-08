Statsmedier: Aung San Suu Kyi benådes i 5 af 19 sager

Aung San Suu Kyi benådes dog kun for 5 ud af i alt 19 lovovertrædelser, som hun er idømt 33 års fængselsstraf for.

En kilde, som ønsker at være anonym, siger til nyhedsbureauet Reuters, at hun ikke bliver løsladt.

Aung San Suu Kyi har været fængslet siden militærkuppet i 2021. Hun er blandt andet dømt for at forsøge at påvirke landets valgkommission og for at bryde coronarestriktioner.

Hun har selv afvist alle anklager og kaldt dem absurde.

For nylig blev hun flyttet fra et fængsel til en regeringsbygning. Det var uklart, hvorfor flytningen fandt sted.