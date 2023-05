Pakistans højesteret har beordret løsladelse af Imran Khan

Han bliver af højesteret opfordret til at tage afstand til demonstrationerne.

70-årige Khan har været centrum for spændinger i Pakistans politiske miljø, siden han i april 2022 blev tvunget til at gå af efter en tabt tillidsafstemning.

Onsdag blev Khan varetægtsfængslet i otte dage.

En domstol sigtede ham samtidig for at have stjålet dyre gaver, han skal have modtaget i embeds medfør i løbet af sine fire år ved magten fra 2018 til 2022. Khan skal have solgt gaverne videre.

Khan har nægtet sig skyldig i anklagerne.

Pakistans politi oplyste onsdag, at der var blevet anholdt næsten 1000 demonstranter alene i provinsen Punjab.

Punjab ligger i det centraløstlige Pakistan. Provinsen omfatter blandt andet Pakistans næststørste by, Lahore, der også er Imran Khans hjemby.