Arrestationen af Pakistans tidligere premierminister Imran Khan har udløst voldsomme uroligheder over hele landet og bragt et nyt militærkup indenfor rækkevidde.

Den 70-årige leder af oppositionspartiet PTI (The Pakistan Tehreek-e-Insaf) blev under dramatiske omstændigheder ført bort af en større gruppe halvmilitære gendarmer, da han var på vej til at møde ved en domstol i Islamabad. Han blev med magt ført gennem gården til retsbygningen, presset ind i et skudsikkert militært køretøj og ført bort.