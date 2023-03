Indisk domstol har afvist ny sag mange år efter Bhopal-katastrofe

- Vi mener ikke, at det vil være en passende handling eller metode at pålægge UCC (Union Carbide Corporation, red.) et større erstatningsansvar end det, som det oprindeligt blev påført, hedder det i domstolens afgørelse.

Union Carbide producerede kunstgødning i Bhopal. Selskabet er siden blevet overtaget af kemigiganten Dow Chemicals i USA.

Union Carbide byggede i 1969 sin fabrik i Bhopal. Den blev set som et symbol på Indiens industrialisering. En arbejdsplads for tusindvis af fattige arbejdere.

Og en fabrik, der fremstillede billig kunstgødning til Indiens landmænd.

Mange tusind mennesker, der overlevede katastrofen, har klaget over, at deres børn og børnebørn stadig kæmper med kroniske lidelser på grund af de giftige gasser fra dengang.