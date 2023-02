CIA: Kina forbereder militær til invasion af Taiwan inden 2027

Efterretninger fra USA’s CIA viser, at den kinesiske præsident, Xi Jinping, har beordret sit militær til at være klar til at invadere øen Taiwan inden 2027.

Det siger CIA-direktør William Burns.

- Altså, det betyder ikke, at han (Xi, red.) har besluttet sig for at gennemføre en invasion i 2027 eller for den sags skyld på noget andet tidspunkt, men det er en klar påmindelse om alvoren af hans fokus og ambitioner, siger William Burns.