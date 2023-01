Mindst fem dræbt af bombe ved ministerium i Afghanistan

Taliban bekræfter, at det var et selvmordsangreb, og at gerningspersonen forsøgte at komme ind i udenrigsministeriet. Her var en kinesisk delegation på besøg.

Flere medier melder, at Taliban-medlemmer er blandt de dræbte.

Ingen har umiddelbart påtaget sig skylden for angrebet. Mange formoder dog, at det er begået af Islamisk Stat, som tidligere har gennemført en række selvmordsangreb vendt mod Taliban.

Angreb har været rettet mod udlændinge og visse ambassader og hoteller. Blandt andet den russiske og den pakistanske ambassade samt et hotel, der bruges af kinesiske erhvervsdelegationer.