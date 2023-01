05/01/2023 KL. 19:30

Restriktioner mod rejsende fra Kina spreder sig i takt med smitten

Kina protesterer mod et »uvidenskabeligt grundlag« for indrejserestriktioner og truer med modforholdsregler. Danmark vurderer fortsat situationen, men et stigende antal lande kræver nu test før eller efter indrejse fra Kina i et forsøg på at kontrollere landets voldsomme coronasmitte.