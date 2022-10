Nordmand er blandt 19 døde udlændinge under panik i Seoul

Mindst 19 udlændinge er blandt 151 døde, efter at der opstod panik i en stor folkemængde i Sydkoreas hovedstad, Seoul. Mange blev mast ihjel.

De 19 døde udlændinge tæller personer fra Norge, Iran, Usbekistan og Kina.

Det oplyser chefen for brandmyndighederne i Yongsan-distriktet i Seoul, Choi Seong-beom, ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap under et pressemøde søndag formiddag lokal tid.