151 døde og 82 såret under halloween-panik i Seoul

En ansat i brandvæsenet siger til AFP, at 140 ambulancer er sendt til området for at hjælpe folk.

Videoer viser flere personer, som bliver behandlet på gaden af redningsfolk.

Flere folk havde i opslag på sociale medier tidligere på dagen beskrevet, at der var så mange mennesker i området, at det føltes usikkert, rapporterer BBC.

BBC-journalist Hosu Lee er til stede i området. Journalisten siger, at området er fyldt med læger, ambulancer og politi.

- Mange unge mennesker var samlet her til aften. Mange var ude for at feste og tage på diskotek med kostumer på.

- Mange af dem, jeg har set, virker oprørte og kede af det. Der er kaotiske scener, rapporterer journalisten.

Myndighederne oplyste indledningsvist, at der var 150 kvæstede i ulykken. Det er siden blevet nedjusteret.

Brandmyndighederne har ikke umiddelbart forklaret, hvorfor der er foretaget så stor en nedjustering, men forklarer det med, at man har fået et mere præcist billede af situationen, som arbejdet er skredet frem.