Øjenvidne i Seoul: Folk faldt og blev klemt

Den ellers så festlige Itaewon-bydel i den sydkoreanske hovedstad, Seoul, er tidligt søndag morgen præget af en usædvanlig dyster stemning, efter at mindst 151 har mistet livet i en stor folkemængde.

Det fortæller flere personer i området til den engelsksprogede koreanske avis The Korea Herald.

En 24-årig marokkaner ved navn Marwan fortæller til avisen, at han har spadseret rundt i området for at prøve at forstå, hvad der egentlig er foregået.