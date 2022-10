Tropisk storm har fanget filippinere i mudder og vand: 72 døde

Allerede i løbet af fredag stod det klart, at det stod slemt til.

Redningsfolk hastede ifølge nyhedsbureauet AFP til en bjerglandsby, som var blevet begravet i mudder.

Efter voldsom regn i løbet af natten ramte store vandmængder blandet med mudder, sten og væltede træer den lille by Kusiong. Det oplyser civilforsvarets kontor i byen.

I alt var der i området omkring den noget større nærliggende by Datu Odin Sinsuat ifølge AFP 50 døde. Her stod Kusiong for mange af de døde.

Mange borgere blev overrasket af vandmængderne, som steg hurtigt lige inden daggry. Det oplyser Naguib Sinarimbo, som er civilforsvarschef i den regionale regering.