Kina er på vagt over for abekopper: Undgå at røre udlændinge

Kinas borgere er i weekenden blevet opfordret til ikke at røre udlændinge for at undgå spredning af abekopper.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er den kinesiske chefepidemiolog Wu Zunyou fra Kinas center for sygdomskontrol og forebyggelse, der står bag opfordringen.

- For at undgå mulig abekoppesmitte og som en del af vores sunde livsstil anbefales det, at du ikke har direkte hud-til-hud kontakt med udlændinge, skrev han i weekenden på det populære sociale medie Weibo.