Dansk Flygtningehjælp skal rydde miner i Helmand-provinsen

94 civile afghanere har det seneste år mistet livet til miner og vejsidebomber i Helmand-provinsen i Afghanistan.

Derfor har Dansk Flygtningehjælp nu fået adgang til området for at fjerne krigens farlige efterladenskaber.

Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse fredag.

- Vi står over for en unik mulighed for at sætte humanitært ind, hvor årtiers kamphandlinger har gjort det livsfarligt for civile afghanere at bo og vende hjem til, siger Charlotte Slente, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp.