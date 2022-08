Efter fem års flugt kan rohingyaer stadig ikke vende hjem

FN har kaldt det for en militærkampagne med folkedrab for øje.

Vidner og ofre har tidligere fortalt om massevoldtægter, knivdrab på børn og afbrænding af familier i deres hjem i Myanmar.

Bangladesh er angiveligt ved at miste en smule tålmodighed med rohingyaerne, der nu har søgt tilflugt i landet i næsten fem år.

Michelle Bachelet siger, at hun er bekymret over en ”voksende anti-rohingya-retorik”, og for at rohingya-folket bliver gjort til syndebuk.

Hun tilføjer, at mange rohingyaer frygter for deres sikkerhed. Det skyldes handlinger udført af væbnede grupper og kriminelle bander.

To rohingya-ledere blev skudt og dræbt tidligere på måneden. Angiveligt står en oprørsgruppe, der er aktiv i flygtningelejrene, bag.