Suu Kyi har fået endnu en fængselsstraf i militærstyrede Myanmar

NLD står for Den Nationale Liga, der er Suu Kyis parti.

Mandagens dom handler om, at hun angiveligt skal have misbrugt penge fra en fond ved navn Daw Khin Fin. Hun var selv med til at stifte fonden og har ifølge retten blandt andet brugt penge fra den til at bygge et hus til sig selv.

Suu Kyi nægter sig skyldig og har kaldt anklagerne mod hende for absurde.

Kuppet i Myanmar 1. februar sidste år kom efter et valg i november 2020.

Her havde Aung San Suu Kyis parti sikret sig en stor sejr. Landets militær mente dog, at der havde været svindel involveret, og det var en af årsagerne til, at det nogle måneder senere udførte et kup.

Militærets anklager om svindel er blevet afvist af både internationale observatører og Myanmars valgkommission.