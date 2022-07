Japanere tager afsked med Shinzo Abe i tempel i Tokyo

Den formodede gerningsmand bag drabet på Abe, en 41-årig mand ved navn Tetsuya Yamagami, blev anholdt på gerningsstedet fredag.

Han har fortalt politiet, at han gik efter Abe, fordi han mener, at politikeren havde forbindelser til en religiøs gruppe, som hans mor skulle have givet en stor donation til, hvilket efter sigende skulle have ruineret hende.

Drabet, der blev udført med en hjemmelavet pistol, har chokeret Japan, hvor skuddrab og politisk motiveret vold forekommer yderst sjældent.

Tirsdag oplyser en talsmand for den japanske regering, at regeringen vil gennemgå reglerne for håndlavede skydevåben i kølvandet på drabet på Shinzo Abe.