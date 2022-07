Lokale medier har i flere dage rapporteret, at det drejer sig om en religiøs organisation, men dens navn er først offentliggjort mandag.

Tomihiro Tanaka, præsident for den japanske gren af Moon-bevægelsen, har ved et pressemøde sagt til journalister, at Yamagamis mor var medlem af kirken.

Tanaka afviste at kommentere hendes donationer til bevægelsen. Han henviste til, at politiet var ved at efterforske det.

Ifølge den japanske avis Yomiuri er Yamagamis familie havnet i finansielle problemer på grund af morens donationer til gruppen.