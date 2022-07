Japans vælgere gav forfatningsreformister flertal

Den betyder, at det teknisk set er ulovligt for Japan at have en hær.

Debatten i Japan er ifølge Asahi blandt andet gået på, om man skulle gøre op med sætningen om, at Japan ikke må have soldater på land, til havs og i luften.

Men ifølge avisen ønsker regeringspartiet LDP og partiet Nippon Ishin kun en mindre ændring, som gør det klart, at Japans hjemmeværn ikke er i strid med landets forfatning.

Det var søndag, at japanerne gik til stemmeurnerne. Bare to dage forinden, fredag, var landets tidligere premierminister Shinzo Abe blevet skudt i brystet, da han førte valgkamp for LDP. Han blev kort tid efter erklæret død på hospitalet.