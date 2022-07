Japans leder fortsætter valgkamp trods skuddrab på Shinzo Abe

Shinzo Abe blev skudt, mens han holdt en tale i forbindelse med en valgkampagne for Kishidas Liberale Demokratiske Parti (LDP), som han tidligere var formand for.

Episoden har skabt tvivl om, hvorvidt valget søndag ville blive gennemført. Men det bliver det altså ifølge premierministeren.

Hændelsen må ikke påvirke den daglige regeringsførelse, og man vil arbejde for at sikre, at de, der er involveret i valgkampen, kan fortsætte på tryg vis, lyder det fra Fumio Kishida.

Han fordømmer angrebet Shinzo Abe, som han beskriver som en personlig ven, som han har brugt meget tid sammen med.