Mistænkt bag Abes skuddrab var utilfreds med Japans eksleder

Andre medier som BBC beskriver, at gerningsvåbnet kunne tyde på at være hjemmelavet.

BBC skriver, at våbnet ligner, at det er to stålrør, der er blevet sat sammen med sort gaffatape.

Det britiske medie skriver også, at det er meget svært at anskaffe sig våben i Japan, og det taler yderligere for, at den formodede gerningsmand kunne have fremstillet det selv ud fra guides på internettet.

Ifølge Reuters bar manden en grå T-shirt, beige bukser og mundbind, da han gik til angreb.

Japans tidligere premierminister Shinzo Abe var til stede i den vestjapanske by Nara fredag, hvor han holdt tale i forbindelse med valgkamp.

Han blev skudt omkring klokken 11.30 lokal tid og blev erklæret død klokken 17.03 på hospitalet. Ifølge meldinger blev Shinzo Abe ramt af skud i bryst og hals.