Kina-yndling taget i ed som Hongkongs politiske leder

John Lee udnævnes som leder i Hongkong på dagen, hvor det er 25 år siden, at den tidligere kronkoloni blev overdraget fra Storbritannien til Kina.

Hongkong blev overdraget under princippet ”et land, to systemer”, men fra mange sider lyder det dog, at de to systemer med årene er flydt mere og mere sammen.

Hongkongs nye leder er tidligere sikkerhedschef og spillede en nøglerolle i det kinesiske styres kamp mod de prodemokratiske demonstrationer, som udspillede sig i Hongkong i 2019 og 2020.

Selv om Hongkongs forfatning egentlig siger, at folket har stemmeret, så har der reelt aldrig været tale om et demokrati.