Seks pakistanere dømt til døden for lynchning af fabriksdirektør

En lokal politimand sagde dengang, at angrebet skyldtes, at Diyawadanage havde fjernet en plakat med nogle hellige islamiske vers, hvorefter han blev anklaget for blasfemi.

Videoer fra episoden viser, hvordan direktøren først bliver jaget op på taget af sin tøjfabrik og tæsket med kæppe, inden han bliver trukket ned på gaden, afklædt og sat ild til.

Flere personer kunne også ses tage såkaldte selfies med den afdøde direktør.

Scenerne vakte harme i Pakistan, og fik blandt andet daværende premierminister Imran Khan til at udtale, at lynchningen repræsenterede en ”skammens dag” for landet.