Dødstallet efter storm i Filippinerne er steget til 58

Her døde mindst 47, efter at bølger af mudder smadrede ind i landbrugsområder i weekenden, siger lokale myndigheder. Lidt over 100 personer kom samtidig til skade.

Tre personer har mistet livet i provinsen Negros Oriental, mens yderligere tre er døde i på øen Mindanao, oplyser landets katastrofeagentur.

Man leder efter overlevende i kystbyen Pilar, hvor der bor omkring 400 mennesker, efter at et jordskred tirsdag skubbede de fleste huse i havet.

Her døde mindst fem personer.

Mere end 10.000 har været nødt til at søge væk fra deres hjem på grund af stormen, der har lukket veje og fået strømmen til at gå nogle steder.