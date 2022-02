Hongkongs leder: Coronavirus har overvældet byen

Carrie Lam siger, at hendes regering vil koordinere med kinesiske myndigheder for at takle den ”forværrende situation”. Kina har allerede lovet at hjælpe Hongkong med at udbygge byens test,- behandlings- og karantænekapacitet.

- Det voldsomme angreb fra den femte bølge af pandemien har givet Hongkong et hårdt slag og overvældet byens muligheder for at håndtere situationen, siger Lam.

- Situationen er særdeles uønsket og gør regeringen bekymret og trist.

Det seneste smitteudbrud har blandt andet forlænget den tid, det tager, før smittede patienter kan få adgang til isolationsfaciliteter i byen.