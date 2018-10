Forsvunden Interpol-chefs kone hævder at være truet på livet

Meng Hongwei, den nu forhenværende Interpol-chef, der har været savnet i ugevis, har ikke haft nogen kontakt med sin nærmeste familie, siden han i slutningen af september rejste til Kina.

Hans kone, Grace Meng, befinder sig i Lyon og er under politibeskyttelse, fordi hun er blevet truet, siger hun i et interview med nyhedsbureauet AP.

Ifølge Grace Meng har hun bedt om beskyttelse, fordi hun er blevet truet i telefonen af en kinesisktalende mand.

»Han sagde: Vi er kommet to hold, to hold kun for at få fat i dig. Vi ved, hvor du er,« siger hun i interviewet, hvor hun også betegner sig selv som værende »i stor fare«, fordi hun har valgt at tale om sin mands forsvinden.

Mengs hustru fik to beskeder: Han skrev, at han ville ringe, men sendte en kniv

Mandag meldte det kommunistiske partis organ til opretholdelse af disciplin, Den Nationale Overvågnings Kommission, at Meng Hongwei havde taget imod bestikkelse.

Meng Hongwei, der også er Kinas viceminister for offentlig sikkerhed, »mistænkes for brud på loven og overvåges«, lød beskeden ifølge Reuters.

Men den forklaring tror Grace Meng ikke på, og hun fortæller til AP, at hun er villig til at offentliggøre deres bankudskrifter for at dokumentere det.

Hun har ikke haft nogen kontakt med sin mand siden den 25. september, da han skrev »vent på mit opkald« i en besked, flankeret af en emoji af en kniv.



Meng Hongwei er kineser og blev valgt som chef for Interpol for to år siden. Han har boet i Lyon i Frankrig med sine kone og to børn siden da.

En kilde i fransk politi har over for nyhedsbureauet bekræftet, at man er ved at efterforske en trussel mod Grae Meng.

Søndag oplyste Interpol, at Meng med øjeblikkelig virkning trådte tilbage som chef for det internationale politisamarbejde. Det er uklart, under hvilke omstændigheder opsigelsen er sket.

Interpol har krævet en officiel forklaring fra Kina på, hvor Meng Hongwei befinder sig.