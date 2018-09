Premierminister vil give 1,6 mio. flygtninge statsborgerskab

Efter årtier som flygtninge kan en større del af de afghanske og bangladeshiske befolkningsgrupper, der lever i Pakistan, se frem til at få tildelt statsborgerskab.

I en tv-transmitteret tale i Karachi i søndags erklærede Pakistans premierminister, Imran Khan, at han ønsker at give pas og ID til flygtninge, som er født på pakistansk jord. Det oplyser Al Jazeera.

Ifølge tal fra FN’s Flygtningehøjkommissariat var der i Pakistan sidste år 1,39 mio. flygtninge fra Afghanistan, hvor størstedelen har boet i mere end 30 år. Samtidig har der siden 1971 boet omkring 200.000 fra Bangladesh i Pakistans største by, Karachi, hvor de strandede efter krigen i 1971, hvor Bangladesh, før kendt som Østpakistan, erklærede sig uafhængige.

Legende overtager verdens farligste politiske topjob Forholdet til Indien, USA og Kina bliver de udenrigspolitiske kernepunkter sammen med drømmen om fred i Afghanistan og en kopiering af Kinas kamp mod fattigdom og analfabetisme.

Størstedelen af de afghanske flygtninge er strømmet ind i Pakistan efter den sovjetiske invasion i 1979.

I 2001 væltede endnu en bølge af flygtninge ind over Pakistans grænser, da mange flygtede til landet efter USAs invasion i Afghanistan.

»Disse stakkels immigranter fra Bangladesh har været her i mere end 40 år, og deres børn er nu fuldvoksne. Vi vil give dem pas og ID-kort sammen med de afghanere, hvis børn også er født og vokset op her,« udtalte Imran Khan i sin tale.

En gammel pakistansk lov tillader statsborgerskab til dem, der er født i landet. Afghanske flygtninge har officielt tilladelse til at bo i Pakistan frem til den 30. september, men tilladelsen forventes at blive fornyet af den pakistanske regering snarest, da dette har været skikken i mange år.

FN’s Flygtninge højkommisariat har udtrykt tilfredshed med udmeldingen fra Imran Khan, men tager sine forbehold, da man først ønsker at se konkrete planer for en mulig plan. Imran Khan kan muligvis møde modstand fra det pakistanske militær, der tidligere har anklaget afghanske flygtninge for vold i Pakistan. Omvendt har den afghanske regering tidligere beskyldt Pakistan for at være skjulested for ledere af Taliban, hvilket Pakistan har afvist.

Imran Khan blev officielt valgt som Pakistans premierminister i forrige måned efter Khans parti, PTI vandt valget den 25. juli 2018.

Khan er tidligere cricketstjerne og var kaptajn for landsholdet, der vandt World Cup i 1992. Cricket er Pakistans nationalsport.

Han har tidligere proklameret, at hans vigtigste opgave som regeringsleder bliver at bekæmpe korruption og at opbygge en ”islamisk velfærdsstat”.