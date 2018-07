Sydkorea forlænger straf til ekspræsident

Sydkoreas afsatte præsident Park Geun-hye er blevet idømt yderligere otte års fængsel for ulovligt at have taget imod penge fra landets efterretningstjeneste, oplyser en domstol i Seoul.

Park har tidligere fået en fængselsstraf på 24 års fængsl for blandt andet magtmisbrug, afpresning og korruption.

I forbindelse med sagen var der omfattende demonstrationer i Seoul i kølvandet på skandalen, der rystede både Sydkoreas politiske liv og erhvervslivet.

Den 66-årige Park, der nægter sig skyldig i anklagerne mod hende, var ikke til stede ved retsmødet, hvor dommen blev afsagt.

Parks veninde Choi Soon-sil er også idømt en lang fængselsstraf for sammen med ekspræsidenten at have presset millioner ud af kæmpevirksomheder som Samsung og Hyundai.

Park siger, at hun er uskyldig og offer for politisk hævn.

Hun blev i marts 2017 afsat som præsident af Sydkoreas forfatningsdomstol som følge af sin rolle i en skandale, der også havde tråde til Danmark, hvor en ung sydkoreansk dressurrytter blev anholdt i Nordjylland 1. januar 2017.

Den unge kvinde er datter af Choi Soon-sil, der gennem årtier har været en af ekspræsident Parks nærmeste veninder. Choi Soon-sil blev efterfølgende dømt til 20 års fængsel ved en domstol i Seoul.

En appeldomstol i Sydkorea beordrede i februar Samsung-arvingen Lee Jae-yong løsladt, efter at han havde siddet varetægtsfængslet i forbindelse med korruptionsskandalen omkring Park.

Appeldomstolen i Seoul halverede en tidligere straf til Lee og ophævet en anden straf, som var givet for bestikkelse og bedrageri. Det betød, at den 50-årige topchef og milliardærarving blev sat på fri fod.

Samsung-lederen skal have bestukket Park Geun-hye og hendes nære veninde Choi Soon-sil i håb om at få regeringens støtte til en fusion, som skulle give Lee øget kontrol over Samsung-imperiet og dets flagskib Samsung Electronics i en kritisk periode.