Smeltet sne udløste jordskred i Afghanistan - ti blev dræbt

Onsdag faldt der dom i sagen om 10 mord begået af nynazister. Alligevel virker det ikke til, at Tyskland kan slippe sagen.

Trump angreb Tyskland hårdt og kræver, at europæerne hæver forsvarsbidrag øjeblikkeligt. Han accepterede dog erklæring om vigtighed af sammenhold.

90 unge kvinder i Afghanistans konservative Herat-provins nedbryder traditionelle kønsbarrierer som elever på landets første skole for kvindelige computerprogrammører. Nu designer de computerspil og apps i lange baner.

Forskere fra Statens Serum Institut har fundet et middel, der har vist sig at kunne beskytte mennesker mod tuberkulose.

Forskere i batterier i Norge siger, at de har fundet x-faktor til et helt enorm potentiale.

Forretningsmanden Bill Browder har onsdag politianmeldt Danske Bank for bl.a. grov uagtsomhed i hvidvaskskandale. Han opfordrer bagmandspolitiet til at undersøge bankens ledelse i sagen. Finans

»Er Trump glad, så er vi for så vidt også glade,« siger den danske statsminister efter mødet.

Fra luften tegner der sig nu et hidtil uset billede af, hvor en række forhistoriske bygninger har været placeret.

Nordkoreansk leder besøgte kartoffelfarm i stedet for møde med Mike Pompeo.

Drengene skal blive på hospitalet i et stykke tid. De har tabt sig, men er umiddelbart i god behold.

En talsmand for Afghanistans krisedepartement Omar Mohammadi siger, at der i alt blev ødelagt 300 hjem. Mindst 10 mennesker omkom og 13 er savnet.

Da dæmningen gav efter for oversvømmelserne fra bjergene blev der udløst en lavine af vand og jordmasser, som rev flere huse med sig. De lokale indbyggere flygtede i panik.

Området er kendt for dets snedækkede bjergtoppe og er populært blandt turister.

Dæmningen ligger ved en naturskøn dal i Pansjhir-provinsen - omkring 140 kilometer nord for den afghanske hovedstad, Kabul.

Mindst ti personer blev dræbt og hundredvis af huse blev ødelagt, da en faldefærdig dæmning ved en bjergsø i Afghanistan gav efter for store mængder smeltevand fra tøsne.

Mange passagerer er ikke klar over, at de kan få op til 4.500 kr., hvis deres fly bliver aflyst, oplyser bl.a. Forbrugerrådet Tænk.

