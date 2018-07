Dykker er omkommet i forsøg på at hjælpe thailandske drenge i grotte

En af de dykkere, der arbejdede på at redde 12 thailandske fodbolddrenge og deres træner ud fra en grotte i Thailand, er død af iltmangel.

Det oplyser thailandske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AP.

- Det er triste nyheder. En tidligere Navy Seal-dykker, der frivilligt forsøgte at redde drengene, døde i nat klokken to, oplyser guvernør i Chiang Rai, Passakorn Boonyaluck, fredag morgen lokal tid.

Vandstanden er faldet - fodbolddrenge kan måske gå ud af grotten

Ifølge guvernøren forsøgte den 37-årige dykker at levere iltbeholdere til drengene i grotten, da han selv løb tør for ilt under vandet.

De tragiske omstændigheder ændrer dog ikke på redningsmissionen, lyder det fra Arpakorn Yookongkaew, der er marinedykkernes øverstbefalende.

- På trods af dette vil vi fortsætte, indtil vores mission er fuldført, siger han.

Redningshold i Thailand knokler i døgndrift med at pumpe vand ud fra en oversvømmet grotte, hvor de 12 drenge og deres træner har været fanget i næsten to uger.

Drengene blev lokaliseret mandag, efter at de havde været spærret inde i den oversvømmede grotte siden 23. juni.

Frømænd opholder sig nu hos drengene. Dykkere har bragt mad og medicin til dem, og så er de blevet behandlet for skrammer.

En video fra grotten viser dem siddende med varmetæpper, mens de griner af frømændenes vittigheder.

53 personer savnes efter kæntringer ved thailandsk ferieø

Derudover forsøger man at lære drengene at dykke. Turen ind tager seks timer, og turen tilbage tager fem timer. Men i øjeblikket er vurderingen, at forholdene er for vanskelige, til at de kan forsøge at dykke.

Det skyldes blandt andet, at man skal passere smalle sprækker, hvor iltflaskerne skal af, og at vandet er ekstremt grumset.

Thailandske myndigheder har sagt, at det kan ende med, at man må lade drengene blive i grotten til efter regntiden. Det kan betyde, at de skal være i grotten i flere måneder.

Overblik over grottesystemet, hvor fodbolddrengene og deres træner er indespærret: