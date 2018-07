Vandstanden er faldet - fodbolddrenge kan måske gå ud af grotten

Det var egentlig planen, at de 12 drenge og deres fodboldtræner skulle lære at dykke for at komme ud af den kilometerlange grotte i Thailand, hvor de med hele verdens bevågenhed nu har siddet indespærret i 11 dage.

Men nu lyder meldingen fra det thailandske indenrigsministerium, at vandstanden i store dele af grotten er faldet så meget, drengene måske vil kunne forlade grotten på to ben og dermed slipper for at dykke.

Det skriver det britiske medie The Guardian.

Ifølge Poonsak Woongsatngiem fra det thailandske indenrigsministerium er vandmasserne i grotten således reduceret med 40 pct.

Men inden drengene igen kan vende tilbage til jordens overflade, kræver det, at redningsarbejderne får drænet kammer tre for vand - og ikke mindst den 2,5 km. lange tunnelpassage, der fører hen til drengene.

»Jeg kan ikke sige noget om dybden på vandet i grotten. Det varierer, og nogle områder kan være meget dybe. Lige nu går vi efter at dræne vandet i kammer tre, fordi det er der, vi kan komme ind uden dykkerudstyr. Vi vil forsøge at dræne vandet, så det kun når til maven, og alle kan gå ud iført redningsveste,« siger Poonsak Woongsatngiem.

Derfor arbejder en række pumper, der hver især kan pumpe 13.000 liter vand i timen, lige nu på højtryk for at tømme grotten for vand. Samtidig kæmper de thailandske myndigheder med at installere endnu flere pumper og har bedt elektronikingeniører om hjælp til at levere mere strøm.

Men det hele sker i et kapløb med tiden.

Meteorologerne forudser nemlig, at den voldsomme monsunregn vil skylle ind over området de næste par dage og dermed umuliggøre redningsarbejdet.

Ifølge myndighederne kan man derfor blive nødt til lade drengene blive i grotten, indtil regntiden er overstået. I så fald kan drengene risikere at skulle være derinde i flere måneder.