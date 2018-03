Overblik: Nordkorea var flittigt med missiltest i 2017

Efter et 2017, hvor forholdet mellem USA og Nordkorea var særdeles anspændt, tyder det nu på opblødning mellem de stridende parter.

USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, skal således mødes ansigt til ansigt senest i maj.

Her vil USA blandt andet forlange en afrustning af det nordkoreanske atomprogram. Netop atomprogrammet og Nordkoreas mange missiltest var i høj grad årsagen til det anstrengte forhold i 2017.

Siden 29. november sidste år har Nordkorea dog ikke foretaget missiltest. Og landet agter heller ikke at gøre det frem mod det forestående møde, lyder det i forbindelse med mødets offentliggørelse.

Her er et overblik over de missiltest, som Nordkorea foretog i 2017:

29. november: Nordkorea hævder at have affyret landets mest kraftfulde missil til dato. Det er angiveligt i stand til at nå alle dele af USA. Den succesfulde test får Nordkorea til at erklære sig for en atommagt.

15. september: Nordkorea affyrer et mellemdistance ballistisk missil fra hovedstaden Pyongyang. Missilet flyver over den japanske ø Hokkaido og styrter i havet omkring 2000 kilometer øst for Cape Erimo.

29. august: Nordkorea affyrer et missil med retning mod det nordlige Japan. Det er første gang siden 2009, at styret affyrer et missil over japansk territorium.

26. august: Nordkorea affyrer tre kortdistancemissiler fra Kangwon-provinsen. To flyver cirka 250 kilometer, og en eksploderer ved opsending.

28. juli: Et ballistisk missil bliver affyret fra Chagang-provinsen. Det har angiveligt rækkevidde til at nå byer som Los Angeles og Chicago.

4. juli: Et ballistisk missil bliver affyret og lander i Det Japanske Hav. Det sker på den amerikanske uafhængighedsdag. Nordkorea hævder, at det er et interkontinentalt missil, og at landet dermed har skrevet våbenhistorie. USA mener, at det er et mellemdistancemissil.

8. juni: Nordkorea affyrer mindst to missiler. De har angiveligt en rækkevidde på 200 kilometer.

29. maj: Nordkorea tester et kortdistancemissil. Det flyver 450 kilometer og lander i Japans havzone.

22. maj: Nordkorea tester et mellemdistancemissil af typen Pukguksong 2. Det flyver næsten 500 kilometer, før det lander i Det Japanske Hav.

14. maj: Et missil flyver over 100 kilometer og lander i Det Japanske Hav. Det sker, fire dage efter at Sydkorea har valgt den liberale Moon Jae-in til ny præsident, og Kina har arrangeret et handelsmøde mellem Asien og Europa.

29. april: Et ballistisk missil testes, da FN holder møde om den anspændte situation omkring Nordkorea.

16. april: Et uidentificeret missil eksploderer i luften umiddelbart efter affyring.

5. april: Nordkorea affyrer et mellemdistancemissil i retning mod Japan. Missilet flyver omkring 60 kilometer, før det lander i havet.

22. marts: Et ballistisk mellemdistancemissil af typen Musudan bliver affyret. Det eksploderer få sekunder senere.

7. marts: Fem ballistiske missiler bliver skudt ud over Det Japanske Hav.

12. februar: Nordkorea tester et missil af typen Pukguksong 2. Det flyver 500 kilometer og lander i havet mellem Nordkorea og Japan.

Kilder: CNN, Reuters, NTB og AFP