Trump har sagt ja til topmøde med Nordkoreas leder senest i maj

SAN FRANCISCO - Nordkoreas leder Kim Jong-un har inviteret USA’s præsident Donald Trump til et topmøde for at forhandle, og Trump har takket ja til at mødes inden maj.

Det oplyste Sydkoreas nationale sikkerhedsrådgiver, Chung Eui-yong, sent torsdag amerikansk tid ved en kort og ekstraordinær pressebriefing foran Det Hvide Hus, hvilket præsidenten talskvinde, Sarah Sanders senere bekræftede.

»Vi ser frem til en atomafrustning i Nordkorea. I mellemtiden må alle sanktioner og det markante pres opretholdes,« tilføjede Sanders i en meddelelse.

Eui-yong, som ledte den sydkoreanske delegation, der tidligere på ugen var Pyongyang, havde forinden personligt leveret invitationen fra Kim Jong-un til den amerikanske præsident og samtidig ham om udviklingen i forhandlingerne.

Eui-yong viderebragte også en melding fra den nordkoreanske leder om, at han er »ivrig efter at mødes med Trump så snart som muligt.« Jong-un har ligeledes gjort det klart, at han ikke vil gennemføre nye atom- og missiltest, mens disse forhandlinger står på.

Heller ikke når USA og Sydkorea i næste måned gennemfører en planlagt, fælles militærøvelse i Sydkorea, sagde Eui-yong. Nordkorea har tidligere taget sådanne øvelser som en provokation og brugt dem som anledning til at gennemføre nye missiltests.

Sydkoreas nationale sikkerhedschef, Chung Eui-yong, taler til reportere foran Det Hvide Hus. Foto: AP/Andrew Harnik

Der er tale om et muligt gennembrud efter et år, hvor fronterne har været trukket hårdt som følge af en stribe af testaffyringer af langdistancemissiler fra nordkoreansk side, hvoraf flere havde været i stand til at nå amerikansk fastland.

Trump udviste tidligere på dagen selv entusiasme over udviklingen. Ifølge CNN stak han til alle de tilstedeværendes overraskelse hovedet ind i presserummet i Det Hvide Hus og afslørede, at der var en stor nyhed på vej fra Sydkorea.

I tweet tilføjede Trump senere, at Kim Jong-un i forhandlingerne med Sydkorea selv har talt om »atomafrusning. Ikke bare en fastfrysning,« skrev Trump.

Ifølge Det Hvide Hus vil tid og sted for mødet først blive afgjort på et senere tidspunkt. Seoul har dog allerede signaleret, at topmødet planlægges til slutningen af maj.