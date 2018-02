USA's vicepræsident: »Jeg ignorerede Kim Jong-uns søster med vilje«

Vinter-OL i Sydkorea har på mange måder skabt et momentum for fredsmægling mellem nationer, der ellers i lang tid har været fjendtligt stemt overfor hinanden. Bl.a. er Nordkorea og Sydkorea tættere på en forsoning end nogensinde før.

Ligeledes virkede det som om, at der var sket et fremskridt i forholdet mellem Nordkorea og Vesten. Men USA's vicepræsident, Mike Pence, valgte dog ikke den diplomatiske linje, da han onsdag udtalte til mediet Axios, at han bevidst ignorerede Kim Jong-uns lillesøster Kim Yo-jong under OL-åbningsceremonien.

»Jeg mente ikke, det ville være passende for USA at give nogen form for opmærksomhed til nogen, der ikke bare er søster til diktatoren, men også er leder af propagandabevægelsen,« fortalte Mike Pence til mediet.

Videpræsidenten sad kun få meter fra Kim Jong-uns søster og resten af den nordkoreanske delegation under åbningsceremonien i Pyeongchang men valgte ikke at hilse på nogen af dem. Han udeblev også fra en frokost, hvor han skulle have delt bord med det nordkoreanske følge.

USA's vicepræsident delte VIP-boks med søster til Nordkoreas leder

Tidligere har amerikanske embedsmænd påstået, at det ikke var bevidst, at Pence ikke undgik de nordkoreanske repræsentanter. Men nu indrømmer han selv, at dette ikke var tilfældet.

»Kim-familien har for nylig beordret mordet på deres egen bror med kemiske våben. Det er et regime og en familie, der beordrede deres onkel henrettet foran 10.000 mennesker. Det er ondskab lig noget, vi kun sjældent har set, skriver Mike Pence på sin Twitter-profil.

Der er altså meget, der tyder på, at USA ikke har tænkt sig at slække på hverken sanktionerne mod Nordkorea eller på den fjendtlige retorik. Vicepræsidenten udtalte videre til Axios, at Nordkoreas overtrædelser af menneskerettighederne i bl.a. deres statsfængsler også påvirkede hans beslutning om at ignorere søsteren.

»Jeg ønskede at sende et meget klart budskab med min stilhed, så det amerikanske folk forstår, hvem det er, vi har med at gøre,« forklarede han.

Medie: Pence var klar til at hilse på Kim Jong-uns søster - men han ville have haft et hårdt budskab

Mike Pence har tidligere slået fast, at hvis han fik anledning til at mødes og tale med folk fra det nordkoreanske styre, ville han levere »et hårdt budskab«. Men det blev altså ikke denne gang.

Kim Yo-jong var den første fra Kim-familien til at besøge Sydkorea siden Koreakrigen sluttede i 1953, og i samme ombæring overbragte hun en invitation til den Sydkoreas præsident Moon Jae-in om at besøge Nordkorea i nærmeste fremtid.