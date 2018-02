Medie: Pence var klar til at hilse på Kim Jong-uns søster - men han ville have haft et hårdt budskab

De nåede aldrig at hilse på hinanden, den amerikanske vicepræsident Mike Pence og Kim Yo-jong, der er søster til den nordkoreanske leder, Kim Jong-un.

Selvom de sad i den samme VIP-boks - omkring en armslængde fra hinanden - under fredagens åbningsceremoni til Vinter-OL 2018 i Sydkorea, blev der ikke gjort mine til et diplomatisk gennembrud mellem USA og Nordkorea.

Siden har flere eksperter og medier tolket på, hvorfor Mike Pence skippede en middag, hvor han skulle have delt bord med Nordkoreas ceremonielle leder, Kom Yong-nam, ligesom han undgik at hilse på den nordkoreanske delegation i VIP-boksen.

Vicepræsidenten forsøgte at undgå direkte kontakt med nordkoreanerne, har konklusionen været.

Men det er ikke sandt - i hvert fald ikke ifølge flere amerikanske embedsmænd tæt på vicepræsidenten, skriver CNN.

Det var ikke bevidst, at Mike Pence undgik den nordkoreanske delegation, og hvis de havde gjort antræk til at hilse på ham, ville han have reageret imødekommende, fastslår embedsmændene.

Samtidig valgte Mike Pence at sidde i VIP-boksen med den japanske leder, Shinzo Abe og Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, velvidende, at Nordkorea også ville være repræsenteret, lyder det.

»Ved at lade vicepræsidenten, Abe og Moon sidde sammen under åbningsceremonien, ville vi vise Nordkorea, at alliancen er stærk,« udtaler en embedsmand og fortsætter:

»Han (Mike Pence, rd.) kunne have forladt boksen undervejs, men han blev siddende og talte med Moon og Abe, mens Nordkorea sad bagerst og ikke talte med nogen. Det billede er meget sigende«.

Mike Pence har tidligere slået fast, at hvis han fik anledning til at mødes og tale med folk fra det nordkoreanske styre, ville han levere »et hårdt budskab«.

Derfor har han tidligere erklæret, at åbningsceremonien ikke var det rette sted til at have den slags »alvorlige samtaler«.

Det er blevet set som et gennembrud for forholdet mellem Syd- og Nordkorea, at Nordkorea har valgt at sende en prominent delegation med blandt andet Kim Yo-jong iblandt.

Lørdag overbragte hun en invitation til Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, om, at han kan komme til et topmøde i den nordkoreanske hovedstad, Pyongyang, på den tidligst mulige dato.