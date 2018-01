Nordkorea aflyser opvisning og skælder ud på sydkoreanske medier

Nordkorea har aflyst en fælles kulturel opvisning med Sydkorea op til vinter-OL.

Årsagen skulle være, at sydkoreanske medier har skrevet om den nordlige nabo i vendinger, der opildner til en "fornærmende" folkestemning over for nordkoreanerne.

Det meddeler Sydkoreas ministerium for genforening mandag.

Opvisningen skulle have fundet sted 4. februar ved Kumgang-bjerget i Nordkorea forud for vinterlegene, der begynder i Pyeongchang i Sydkorea 9. februar.

Sydkorea afviser protester mod fredslege

Den sydkoreanske regering kalder Nordkoreas beslutning "meget ærgerlig". Samtidig minder regeringen om, at nordkoreanerne bør leve op til alle de aftaler, der er indgået mellem de to lande.

De seneste år har der været en meget anspændt stemning på den koreanske halvø. Her har Nordkorea testet det ene missil efter det andet, mens Sydkorea har gennemført adskillige militærøvelser med blandt andet USA.

Men i det nye år er der sket et tøbrud i forholdet mellem de to lande. De har aftalt, at Nordkorea kan deltage i det kommende vinter-OL, hvor landene vil gå samlet under et fælles flag under åbningsceremonien.

Det er også aftalt, at landene stiller med et fælles ishockeyhold.

Det fælles ishockeyhold har dog mødt modstand i Sydkorea, hvor en meningsmåling har vist, at 70 procent af de adspurgte er imod tiltaget, fordi det vil frarøve sydkoreanske spillere spilletid.

Nordkoreas ishockeykvinder mødte medspillere fra syd

Aktivister i Seoul har arrangeret flere mindre protestaktioner, hvor de blandt andet har brændt et billede af Kim Jong-un, Nordkoreas leder, og det nordkoreanske flag.

Sydkoreas politiske top har efterfølgende opfordret befolkningen til at optræde imødekommende over for alle nationer ved de kommende lege.