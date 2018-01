Malaysia har godkendt nyt forsøg på at løse et af vor tids største mysterier

Den malaysiske regering har netop godkendt et nyt forsøg på at finde det forsvundne passagerfly MH 370 fra Malaysia Airlines, som forsvandt fra radaren d. 8. marts 2014 på vej til den kinesiske hovedstad, Beijing. Det skriver AP.

Eftersøgningen af MH370 genoptages

Det er det amerikanske selskab,”Ocean Infinity”, som har fået tilladelse til at fortsætte eftersøgningen efter, at den officielle eftersøgning blev indstillet den 17. januar sidste år. På det tidspunkt have man ledt efter MH370 i 1.046 dage.

Flere firmaer vil fortsætte MH370-eftersøgning - ét af dem vil kun have betaling, hvis de finder noget

Tidligere på ugen sendte det amerikanske firma således et norsk produceret skib Seabed Constructor af sted til det Indiske Ocean, hvor det med topmoderne teknologi vil forsøge at afsøge en område på 25.000 kvadratkilometer, hvor en gruppe australske eksperter mener, at den forsvundne Boeing 777 befinder sig.

Hvis det lykkes Seabed Constructorat at løse et af vor tids største flymysterier, vil det amerikanske firma modtage en findeløn på 70 mio. dollars.

Endelig rapport om MH370: Det forsvundne fly forbliver et mysterium

Omvendt er der ingen penge, hvis det ikke lykkes selskabet at lokalisere MH370.

»Tilbuddet fra Ocean Infinity er baseret på ”ingen kur, ingen belønning",« fortæller den malaysiske transportminister, Liow Tiong Lai lørdag.

Samtidigt sagde han, at de efterladte til passagererne på MH370 ikke må skrue deres forventninger for højt op.