Datter af fængslet aktivist nægtes indrejse til Bahrain

- Han risikerer til enhver tid at få et hjerteanfald eller slagtilfælde, og jeg har gjort alt, hvad der står i min magt, for at forsøge at få mere opmærksomhed på denne sag.

I 2014 forsøgte Maryam al-Khawaja at rejse til Bahrain for at besøge sin far. Her blev hun anholdt i lufthavnen.

Samme år blev hun dømt in absentia for et angreb på en politibetjent i lufthavnen i Bahrain. Hun blev idømt et års fængsel.

- Jeg har allerede en fængselsdom på et år og fire verserende sager i Bahrain, så det er ikke en let beslutning. Men jeg føler ikke, at jeg har nogen andre muligheder for at forsøge at redde min fars liv tilbage.

I en fælles udtalelse fra Maryam al-Khawajas ledsagere udtaler Olive Moore, direktør i Front Line Defenders, at det er ”uforsvarligt”, at Maryam al-Khawaja ikke kan rejse til Bahrain.

Over for Ritzau kommenterer Udenrigsministeriet ikke direkte Maryam al-Khawajas nægtede indrejse.

Men i en skriftlig kommentar skriver ministeriet, at det ”tager sagen om Abdulhadi al-Khawaja yderst alvorligt”.

- Vi har ydet konsulær bistand til al-Khawaja gennem hans fængsling, og Danmark har vedholdende arbejdet på al-Khawajas løsladelse.

- Udenrigsministeriet er i tæt kontakt med både al-Khawaja, hans familie og med de bahrainske myndigheder for at følge op på hans sundhedstilstand og for at finde en løsning, der kan føre til løsladelse, lyder det.