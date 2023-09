Ellemann er på svær opgave for at sikre Vestager toppost

Det kommer formentlig til at føles lidt som at spille på udebane mod Real Madrid, når økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen (V) og Margrethe Vestager i denne uge tager til Spanien. Her skal de kæmpe for en ny international toppost til Vestager.

Vestager går efter at blive den næste chef for Den Europæiske Investeringsbank. Og hun er et god bud, mener Ellemann-Jensen: