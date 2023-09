»De har bare brug for at opretholde en brugbar hær på slagmarken og ikke tabe over de næste par år, for at Putins lange gamble kan spilles ud,« skriver Ryan med henvisning til, at han ikke længere tror, at Vladimir Putin har andre ambitioner end at beholde det nuværende besatte territorium - og tror, at det kan opnås ved tålmodighed.