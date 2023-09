Allerede da de første rygter om et potentielt topmøde mellem Vladimir Putin og Kim Jong Un begyndte at svirre i sidste uge, ringede alarmklokkerne i den vestlige verden. Især i USA, der ser en alliance mellem Rusland og Nordkorea som et dobbeltsidet trusselsbillede: Et fjendtligt Rusland, der nu rotter sig sammen med et ekstremt USA-fjendtligt Nordkorea med krigen i Ukraine som fællesnævneren.