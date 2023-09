Han var en gulddreng og rådgav eliten. Men måske var han blot en kinesisk spion

Han beskrives som kvik og vidende, men Chris Cash var ikke kun god til at bruge hovedet: I skolen var den 28-årige lægesøn fra Edinburgh tillige den yngste kaptajn nogensinde for cricketholdet.

Ingen var i tvivl om, at det alsidige talent ville blive til noget stort, og snart var den unge mand også toprådgiver i det britiske parlament som direktør for et indflydelsesrigt politisk Kina-udvalg, grundlagt af den britiske sikkerhedsminister.