Vestager kæmper for at få Scholz og Macron bag toppost

Her ventes ministrene at drøfte, hvem der skal være den næste chef for Den Europæiske Investeringsbank. Det sker på udebane for Vestager, hvis værste rival vurderes at være Spaniens økonomiminister, Nadia Calviño.

Den spanske minister deltager med andre ord selv i det møde, hvor topposten skal diskuteres blandt hendes ministerkolleger fra de øvrige EU-lande:

- Der er ingen tvivl om, at Calviño i øjeblikket har et forspring. Hun har også den fordel, at hun kommer til at løbe på hjemmebane, fordi mødet jo foregår, hvor hun er. Og hun er jo også formand for rådet i den konstellation, som mødes, siger Lykke Friis.