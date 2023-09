Elon Musk anklages for at have forpurret ukrainsk droneangreb

Selv beskriver Musk det over for forfatteren som frygten for en ”mini Pearl Harbor”, en reference til japanernes angreb under Anden Verdenskrig på den amerikanske flåde i Hawaii i 1941.

Det var baseret på samtaler, han havde haft med russiske repræsentanter ifølge Isaacson, skriver CNN.

- Hvordan er jeg blevet en part i den her krig? Starlink var ikke designet til at blive involveret i krige. Det blev til, så folk kan se Netflix, slappe af og komme online for at lave skolearbejde og gode, fredfyldte ting - ikke droneangreb, siger Musk til forfatteren i biografien.

Hverken Musk eller SpaceX er vendt tilbage på CNN’s anmodning om en kommentar til historien.

Musk har tidligere anmodet Ukraine om at overgive dele af sit land til Rusland for at afslutte krigen.