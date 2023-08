USA sender varmesøgende missiler til Ukraine, som de danske kampfly kan bruge

Donationen kommer forud for, at 19 danske F16-kampfly og et endnu ukendt antal norske og hollandske ditto er på vej mod Kyiv, når de ukrainske piloter har lært at flyve dem.

Dermed er det oplagt, at de gamle danske kampfly kommer til at gå luften over Ukraine med de amerikanske Sidewinder-missiler under vingespidserne, vurderer Hans Peter Michaelsen, uafhængig forsvarsanalytiker med over 30 års erfaring som officer i Flyvevåbnet.

»Sidewinder vil være en glimrende hjælp til luftforsvaret af Ukraine. Det kan bruges til at bekæmpe alt fra større russiske droner til krydsermissiler og lignende,« siger han.

Missilerne vil potentielt også kunne bruges i direkte nærkamp med russiske jagerfly – de såkaldte dogfights – men i så fald vil det være bedre for de ukrainske piloter at anvende missiler med en større rækkevidde, såsom MRAMM-missiler, der kan nå mål på over 100 kilometers afstand. Sidewinder har en maksimal rækkevidde på omkring 35 km.