Der blev ingen bukser af det skind for Kaja Kallas, Estlands højt profilerede premierminister, men hendes skarpe forsvarspolitiske holdninger og stærke opbakning til Ukraine var med til at sikre hende et komfortabelt genvalg ved landets parlamentsvalg i marts i år.

Alt tydede således på, at den 46-årige politiker havde skaffet sig ro på hjemmefronten og med fornyet energi kunne sætte kursen mod en international toppost.