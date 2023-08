Forleden foreslog den indflydelsesrige tech-milliardær Elon Musk det ny republikanske stjerneskud som et seriøst bud på en fremtidig vicepræsidentkandidat for Donald Trump. Men i den samme selvsikre stil som under tv-debatten nogle dage forinden svarede Vivek Ramaswamy sådan her på Elon Musks opsigtsvækkende forslag: